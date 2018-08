Broers snel voor rechter na slagen aan agenten 25 augustus 2018

De twee broers die donderdag twee politieagenten aan het Brugse station hebben verwond, worden via de snelrechtprocedure gedagvaard voor de correctionele rechtbank.





Dat besliste het parket. Rond 13 uur zag een motard van de politie hoe een wagen een volle witte lijn overschreed. De passagier in de wagen, Jackson O. (22), stelde zich verbaal agressief op en bleef de interventie filmen. Bij aankomst van een tweede motorrijder van de politie liep de man weg. Nog een derde agente snelde ter plaatse en intussen verscheen ook de broer van de amokmaker opnieuw ten tonele in zijn wagen.





Collintin N. (25) stapte uit en deelde rake klappen uit aan een van de agenten. Ook een andere agent raakte nog gewond tijdens de arrestatie van de man. Beiden zijn tot het einde van de maand arbeidsongeschikt.





Collintin N. moet zich voor de rechter verantwoorden voor weerspannigheid en opzettelijke slagen, Jackson O. enkel voor weerspannigheid. (SDVO)