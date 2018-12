Broers riskeren effectieve straffen voor geweld tegen agenten aan station Siebe De Voogt

07 december 2018

15u17 0 Brugge Twee broers riskeren in de Brugse rechtbank strenge effectieve straffen voor geweld tegen de politie aan het station van Brugge. Amateurbeelden van het incident deden afgelopen zomer flink wat stof opwaaien.

Op 23 augustus zag een motard van de politie hoe een wagen net voor de balkonrotonde aan de achterzijde van het station een volle witte lijn overschreed. De passagier, Collintin N. (24), weigerde zich te identificeren en stapte uit. Hij stapte weg door het station naar de voorkant. De motard gaf niet af en trommelde twee collega’s op. Aan de voorkant van het station wachtten ze N. op. Volgens getuigen sloeg de man met z’n pet naar de agenten, waarna ze hem naar de grond brachten om te boeien. Jackson O. (21), de broer van N., was intussen naar de voorkant van het station gereden en scheurde aan hoge snelheid de kiss-and-ride parking op. “De getuigen hoorden zelfs piepende banden”, aldus de advocaat van de betrokken agenten. “De chauffeur van de wagen viel meteen één mijn cliënten aan. Gelukkig had die z’n motorhelm op, want anders had dit veel erger kunnen aflopen.” O. gaf z’n fout toe, maar stelde tegelijk dat de agenten overdreven reageerden. “Zijn broer moest zich niet identificeren, want van zijn kant was er geen misdrijf”, pleitte advocaat Luc Arnou. “Na de controle aan de achterzijde van het station, stond die politiemotard liefst 2 minuten sneller aan de voorkant van mijn cliënt. De beelden die in de media opdoken, tonen overigens niet het volledige verhaal. In amper 20 seconden lag de broer van mijn cliënt geboeid op de grond. Veel gepraat kan er dus niet zijn. Mijn cliënt zag z’n broer liggen en is over de rooie gegaan. Dat geven we toe.” Collintin N. vraagt op zijn beurt de vrijspraak. Volgens zijn advocate was er van zijn kant immers helemaal geen sprake van weerspannigheid. Uitspraak op 4 januari.