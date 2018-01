Broer Cercle-icoon kritiek na aanrijding ALEXANDER BOI HAD NET OVERWINNING IN STADION GEVIERD MATHIAS MARIËN

30 januari 2018

02u26 0 Brugge Een 39-jarige Cerclesupporter vecht voor zijn leven na een zware aanrijding vlak voor zijn huis in Sint-Andries. Alexander Boi, broer van groen-zwart icoon Frederik en vader van drie jonge dochters, had pas de wedstrijd Cercle-Roeselare bijgewoond. Hij liep bij het ongeval een zwaar hersentrauma op. "Er is nog een kans dat Alexander wakker wordt. Daar trekken we ons aan op", zegt Frederik Boi.

Van de hemel naar de hel: zo valt het gevoel bij de familie Boi het best te omschrijven. Alexander Boi had zaterdagavond net de 1-0-overwinning van Cercle Brugge gevierd, toen het even na 20 uur gruwelijk fout liep. Vlak voor zijn woning in de Doornstraat in Sint-Andries werd de dertiger bij het oversteken opgeschept door een voertuig. Alexander kwam vol op zijn hoofd terecht. De hulpdiensten snelden ter plaatse en slaagden erin de man te reanimeren. Sindsdien vecht de broer van Frederik Boi, die 280 matchen voor de Vereniging speelde, in het ziekenhuis voor zijn leven. "Zijn situatie is heel kritiek", zegt Frederik. "Op dit moment is het koffiedik kijken hoe zijn toestand zal evolueren."





Positieve signalen

De familie had gisteren verscheidene gesprekken met de dokters. "Er is nog steeds een kans dat hij wakker wordt. Daar trekken we ons aan op. Hoe klein die kans ook is", zegt Frederik. Door de zware klap en impact van het ongeval is de kans op hersenschade reëel. De komende dagen zullen de dokters scans en onderzoeken uitvoeren. "Alexander is zaterdagavond nog geopereerd om de druk in zijn hersenen te verminderen. Volgens de dokters was het een geslaagde ingreep. Ook zijn bloeddruk en hartslag zijn momenteel stabiel. Er zijn dus positieve signalen, maar we moeten heel voorzichtig blijven", aldus Frederik Boi.





Ondertussen zijn ook de omstandigheden van de aanrijding duidelijk. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat het om een spijtig ongeval ging. Van overdreven snelheid of alcoholgebruik was geen sprake.





Rasechte 'groenen'

Binnen de Cercle-familie komt het ongeval van Alexander Boi zwaar aan. "Mijn broer is dan ook een 'rasechte groenen'. Hij is al zijn hele leven supporter in hart en nieren", bevestigt Frederik. "Ook zaterdag was hij trouw op post voor de match tegen Roeselare. Dat Alexander vlak voor het ongeval gelukkig was én van Cercle Brugge kwam, is voor zijn familie een kleine troost."





Tennisleraar

De vader van drie jonge dochters is daarnaast erg actief in de tenniswereld als lesgever bij Azalea Tennisclub in Brugge. "Op korte termijn zal Alexander zeker geen tennisles meer kunnen geven. We kunnen alleen hopen dat zijn toestand gunstig evolueert en hij in de toekomst opnieuw een racket kan vastnemen", besluit Frederik.