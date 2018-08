Brocanteverkoper Robbe (30) waagt kans in Expeditie Robinson 28 augustus 2018

Robbe De Backer (30) uit Torhout is binnenkort te zien op VIER in het avontuurlijke programma Expeditie Robinson. De vriendin van Robbe schreef hem in. "Ik was niet verrast. Al sinds mijn jeugd ben ik gebeten door het programma. Het heeft altijd gekriebeld om eens mee te doen en dit was de ideale periode", zegt hij. Robbe woont in Torhout, waar hij een loods heeft. Maar eigenlijk is hij een rasechte Bruggeling. Hij groeide op aan de Steenkaai en heeft in Brugge ook zijn eigen Brocante Café in de Langestraat. "Het is een winkel waar je ook iets kan drinken, of een café waar je alles kan kopen", knipoogt hij. "Mijn vader had ook altijd een verkoopzaal. Ik ben als het ware in zijn voetsporen getreden."





Robbe staat op vrijdag meestal in zijn winkel in Brugge, maar is ook verkoper in de een tweede vestiging in Vladslo bij Diksmuide. "Ik ben wel een avonturier", zegt Robbe De Backer. "Ik hou van de natuur en vond het vroeger al een uitdaging om vrij onvoorbereid de natuur in te trekken, maar dan neem je toch altijd je eigen eten mee. Ik wilde mezelf met Expeditie Robinson ook uitdagen om het ook eens zonder eten te doen en zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Mijn vriendin en ik vullen elkaar heel goed aan, maar qua reizen houdt zij van iets meer comfort, terwijl ik bij wijze van spreken enkel met een hangmat door Frankrijk zou trekken. Ik reisde bijvoorbeeld al alleen naar Australië." Opmerkelijk: de neef van Robbe is Wouter De Backer, ofwel de Belgisch-Australische zanger Gotye, bekend van de hit 'Somebody I used to know'. "Maar met hem heb ik geen contact", zegt Robbe. (BHT)