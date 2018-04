Britten en Duitsers herdenken samen zeeslag PRINCESS ANN EN FAMILIE HOOFDROLSPELERS WONEN HULDE BIJ BART HUYSENTRUYT

23 april 2018

04u27 0 Brugge In Zeebrugge, Blankenberge en Brugge is afgelopen weekend de honderdste verjaardag van de raid op Zeebrugge herdacht. Britten en Duitsers stonden zij aan zij en spraken boodschappen van vrede uit. "Wat een bijzonder moment", zegt Reinhard Scheer-Hennings, achterkleinzoon van de toenmalige Duitse bevelhebber.

De raid op Zeebrugge vond vandaag precies honderd jaar geleden plaats. Meer dan tweehonderd soldaten van verschillende nationaliteiten lieten toen het leven in en rond de haven. De duikbotenslag, die ook St.-George's Day wordt genoemd, is een van de meest besproken zee-oorlogen uit de Eerste Wereldoorlog.





Herdenking

Britten en Duitsers stonden afgelopen zaterdag zij aan zij tijdens de herdenking. De Britse militaire kapel speelde de Duitse hymne. Aan Duitse kant klonk het Britse volkslied God Save the Queen. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) verwelkomde de hoge gasten, waaronder Princess Ann, dochter van de Britse koningin. "Vandaag klinken alleen boodschappen van vrede", zei Landuyt. "Nog altijd is die bewuste zeeslag erg aanwezig in Zeebrugge. Op het einde van de stranddijk staat een monument, waar we elk jaar bloemen leggen. Tien jaar geleden is er ook een bronzen gedenkplaat onthuld aan het Visserskruis. Hoewel het zo lang geleden is, blijft die heroïsche slag besproken in Brugge en Zeebrugge."





Daarop werden twee witte duiven losgelaten. Ook dat was een verwijzing naar vrede. Voor de nabestaanden was deze herdenking een buitenkans om elkaar op te zoeken en met respect naar elkaars verhaal te luisteren.





Nabestaanden

Onder andere Reinhard Scheer-Hennings, achterkleinzoon van de bevelhebber van de Duitse duikbootbasis en de achterkleinzoon van Winston Churchill spraken vredesboodschappen uit. "Dit is zo'n bijzonder moment", zegt Scheer-Hennings. "Het gaat gelukkig beter dan honderd jaar geleden. Zulke momenten wis je niet uit en het is goed om er af en toe bij stil te staan."





Dat is ook de overtuiging van Randolf Churchill. "We hebben de plicht te herdenken wat er toen gebeurd is. Soldaten en zeelui hebben toen gedaan wat van hen verwacht werd, vaak met de angst in hun ogen. De vrijheid die we nu ervaren, is dankzij hun opofferingen. We mogen nooit vergeten wie daarvoor sneuvelde." Na de herdenking in Zeebrugge volgde nog een moment in Blankenberge. Tussendoor werd ook nog de tentoonstelling over de raid op Zeebrugge in het Provinciaal Hof bezocht.