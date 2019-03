Britt wint smartphone op Chocoladefestival Bart Huysentruyt

11 maart 2019

13u00 0 Brugge Britt Winnepenninckx is de winnares van een smartphone tijdens de ‘Sjakie en de chocoladefabriek’-wedstrijd tijdens het Brugse Chocoladefestival.

Op zaterdag 9 februari en zondag 10 februari vond het evenement Bruges In Choc plaats in de Stadhallen van Brugge. Digicreate.be stond in voor de communicatie van het festival. “We zijn dan ook meer dan tevreden met het bezoekersaantal en de resultaten van onze campagne”, zegt Tom Debusscher, general manager van digicreate.be. “De mensen werd gevraagd onze Facebookpagina te ‘liken’. In ruil daarvoor kozen ze een chocolaatje waarvan er 50 gevuld waren met een gouden wikkel zoals het in het verhaal voorkomt. Bij winst kregen ze direct een fietslampje. Er werden 42 gouden wikkels uit de pot gehaald en één persoon daarvan kon een smartphone winnen.”