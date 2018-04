Britse prinses Anne herdenkt 100 jaar raid in haven 07 april 2018

De Britse prinses Anne woont op zaterdag 21 april de honderdjarige herdenking bij van de raid op Zeebrugge, die plaatsvond op 23 April 1918. Dat meldt de Britse ambassade.





Prinses Anne, de oudste dochter van koningin Elizabeth II en prins Philip, was de voorbije maanden al enkele keren te gast in West-Vlaanderen voor herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog. Op 21 april zal ze een plechtigheid bijwonen in Zeebrugge, samen met haar man, viceadmiraal Sir Tim Laurence. Hij is ook ondervoorzitter van de Commonwealth War Graves Commission, verantwoordelijk voor het onderhoud van de militaire begraafplaatsen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Er volgt ook nog een bezoek aan de tentoonstelling '1914- '18, the Battle for the North Sea' in het Provinciaal Hof in Brugge.





Honderd jaar geleden probeerde de Britse marine de haven van Zeebrugge te blokkeren, zodat Duitse schepen en onderzeeërs geen toegang meer kregen tot de haven. 176 Britse mariniers kwamen om het leven.