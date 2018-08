Brits koppel rijdt in Damse Vaart 29 augustus 2018

Een Brits koppel is gisteravond even voor 18 uur met de auto in de Damse Vaart in Brugge beland. Het koppel stond aan te schuiven aan de rotonde ter hoogte van de Damse Vaart-Zuid, toen het fout liep. Een achteropkomend voertuig reed achteraan in op de rij, waarop het Brits koppel een verdere aanrijding wou voorkomen en uit de file reed. Daarbij miskeken ze zich op de plaats die ze niet kenden. Door het manoeuvre reden ze recht de Damse Vaart in. De brandweer kwam ter plaatse met een duikteam, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Het koppel kon zelf uit het voertuig klauteren en houdt er alleen een nat pak aan over. Hun wagen is wel rijp voor de schroothoop. (MMB)