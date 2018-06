Brit verliest arm bij arbeidsongeval in windmolen 16 juni 2018

Een 37-jarige Brit is donderdagmiddag zijn arm kwijtgeraakt bij een arbeidsongeval op een windmolenpark ter hoogte van de kust van Zeebrugge. De onderhoudstechnicus was bezig in de machinekamer van de windmolen in aanbouw toen het misging. De Brit, die werkt voor Siemens, kwam vast te zitten met zijn arm in het mechanisme. De Sea King reddingshelikopter vloog ter plaatse met een arts aan boord. De man kon van de windmolen gehaald worden en werd naar het ziekenhuis overgevlogen maar zijn arm kon niet gered worden. Het arbeidsauditoraat stuurde een inspecteur van de Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk ter plaatse. Die kwam tot de vaststelling dat de veiligheidsprocedure niet werd gevolgd. De zaak wordt verder onderzocht.





(JHM)