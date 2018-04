Briljant voor Daniel en Daniela 18 april 2018

Daniel Decloedt en Daniela Rosseeuw hebben hun briljanten bruiloft gevierd in restaurant Veldzicht in Koolkerke. Het echtpaar heeft vijf kinderen, acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Daniel werkte onder meer bij aannemersbedrijven Aswebo en Structo. Daniela stond in voor het huishouden en zorgde voor de kinderen. Schepen Franky Demon kwam het echtpaar feliciteren in naam van het Brugse stadsbestuur en het koningspaar.





(BHT)