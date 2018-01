Bril kapot na discussie over nachtlawaai 02u41 0

De politie van Brugge is zaterdagnacht tussenbeide gekomen bij een schermutseling in de Gentpoortstraat. Even voor 4 uur veroorzaakten cafégangers heel wat nachtlawaai tot ergernis van de buurtbewoners. De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Toch was de kous daarmee nog niet af. Korte tijd later moest een politiepatrouille opnieuw ter plaatse komen. Na nieuw nachtlawaai was het tot een conflict gekomen tussen een cafébezoeker en een buurtbewoner. Ze raakten slaags, waarbij de bril van de caféklant sneuvelde. De politie stelde een proces-verbaal op. Ook in de Kuiperstraat en op de Eiermarkt was er sprake van de traditionele weekendoverlast. (MMB)