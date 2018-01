Breydelstad even écht Venetië 02u31 0 Foto Benny Proot Enkele figuranten van Costumes de Venise .

Costumes de Venise, een internationale groep die al voor de derde keer in de centrumstraten van Brugge te gast was, betoverde zowel zaterdag als zondag talrijke toeschouwers. In de namiddag volgde de groep een route langs de grootste pleinen en straten in de stad. Om 17 uur volgde een hoogtepunt met een nocturne op de Burg. Costumes de Venise is bekend om de prachtige kostuums en maskers die versierd zijn volgens de Venetiaanse carnavalsregels. Ze komen volgende winter wellicht terug. (BHT)