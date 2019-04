Breien duidelijk weer in: 3Côté wint finale mini-ondernemingen met breiproducten Bart Huysentruyt

04 april 2019

09u28 0 Brugge De mini-onderneming 3Côté uit van het Sint-Franciscus Xaveriusinstituut in Brugge wint de Vlaamse finale voor sociale mini-ondernemingen.

Jongeren starten in hun derde graad secundair onderwijs een mini-onderneming en beheren die zelfstandig gedurende een schooljaar. 3Côté werd eind vorig schooljaar opgericht door zes leerlingen uit Sint-Franciscus Xaverius in Brugge. “We wilden met een uniek breiproject generaties met elkaar verbinden”, zegt Britt Maebe. “Twee Brugse woonzorgcentra Regina Coeli en Sint-Jozef stapten mee in het project en ontvingen ons met open armen op woensdagnamiddag van september tot en met april. Het hele schooljaar lang hebben we samen gebreid, verteld, gedeeld. De breiproducten hebben we verkocht op markten, opendeurdagen en gezellige thuisverkopen.” De niet-verkochte breiwerken zullen ze schenken aan de organisatie Moeders-voor-Moeders. Een van de rusthuizen heeft besloten het breiproject ook na het einde van 3Côté verder te zetten.