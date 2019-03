Braspartij op 100 dagen? Hoeft niet voor Brugse jeugd Viering verloopt opvallend rustig, met dank aan stad én jongeren zelf Bart Huysentruyt

15 maart 2019

19u17 0 Brugge De 100 dagenviering is donderdagavond en vrijdag opvallend rustig verlopen in Brugge. Volgens de politie waren er alleen vier meldingen van nachtlawaai. Opmerkelijk, want de voorbije jaren waren er wel eens problemen. “Een actieplan én een beter georganiseerde fuif doen wonderen”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

Dronken jongeren, braspartijen aan het station en véle klachten van nachtelijk lawaai: dat was de voorbije jaren wel eens het gevolg na de 100 dagenviering van alle zesdejaars in Brugge. Dit keer bleef het opvallend rustig. “We noteerden vier meldingen van nachtlawaai, wat verspreid over de stad, die we konden linken aan de 100 dagen", zegt Lien Depoorter van de lokale politie Brugge. “Ze kwamen van Bruggelingen die lawaaihinder ondervonden op donderdagavond na 22 uur.”

Geen bloem, eieren of stiften

Tot zover het bulletin. En dat heeft veel te maken met de maatregelen die de stad, de scholen en de politie de afgelopen jaren hebben genomen. “Er is hard aan gewerkt om van de 100 dagen een feest te maken”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a). “De preventiedienst, jeugddienst en de betrokken scholen hebben een inventaris gemaakt van de programmatie op de 100 dagen. Zo is er bijvoorbeeld afgesproken om geen bloem, eieren of stiften meer te gebruiken. Aan het station durfden zesdejaars jongere leerlingen wel eens te besmeuren. Dat is niet meer toegelaten. Een affichecampagne en een animatiefilmpje toonden op een ludieke manier hoe wij de 100 dagenviering zien. En met de cafés is afgesproken dat ze het drankenreglement strikt respecteren.”

Fuif verplaatst

De stad nam de organisatie van de fuif voor de zesdejaars resoluut in handen. Die werd bovendien verplaatst van de vrijdag na schooltijd naar donderdagavond. “Bewust", zegt Goderis. “Op donderdagavond durfden de jongeren wel eens uitwijken naar Gent, omdat er in Brugge niks georganiseerd werd. Nu houden we ze hier en kunnen ze op vrijdag ontbijten op school. De Jeugdraad houdt tijdens die fuif bovendien een oogje in het zeil als het om verantwoord schenkgedrag gaat.”

Bij de Jozefienen in Brugge kunnen ze de rustige viering van de laatste 100 dagen secundair alleen maar bevestigen. “We nemen de regie zelf in handen, maar met een ludieke ondertoon”, zegt Goedele Brys van het Sint-Jozefsinstituut. “De zesdejaars startten op vrijdagochtend met een show op de speelplaats. Daarna konden ze samen ontbijten. Dit jaar genoten we van een hypnosevoorstelling op school. Daarna trokken leerlingen en leerkrachten de stad in om een hapje te eten. Afsluiten doen we in de namiddag altijd in de bowling.”