Brandweer trekt koe met touw uit Vaart 16 november 2018

De brandweer heeft gisteren even voor 9 uur een koe uit het water moeten halen langs een zijvaartje van de Damse Vaart. Het beest kon niet op eigen kracht op het droge en dus werd de brandweer erbij gehaald. Zij bonden een touw rond de koe om het dier op te tillen. Het zwaargewicht werd uiteindelijk veilig en zonder verwondingen aan land gebracht. Hoe het beest in het water terecht kwam, is niet duidelijk. Aan de hand van de chip werd de eigenaar gezocht. (MMB)