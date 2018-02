Brandweer rukt uit voor stomende boiler 13 februari 2018

De brandweer van Brugge is gisterenmiddag omstreeks 17 uur uitgerukt voor een melding van een brand in de Vossensteert in Assebroek. Een buurtbewoner zag rook opstijgen uit een woning en alarmeerde de hulpdiensten. Eenmaal ter plaatse vond de brandweer geen brandhaard terug. Vermoedelijk zag de buurtbewoner de stoom van een boiler. Van echte rook of brand was geen sprake.