Brandweer rukt uit voor brandgeur 13 juni 2018

De brandweer van Brugge is gisterenochtend even na 10 uur uitgerukt voor een melding van een brand in de Carmerstraat.





De bewoners en de buren hadden in een woning een sterke brandgeur opgemerkt, en dachten dat er brand was. Eenmaal aangekomen konden de hulpdiensten echter geen brandhaard detecteren. Na een grondige controle met warmtecamera's, bleek het uiteindelijk om vals alarm te gaan. De brandweer merkte een bepaalde geur op, maar van brand was geen sprake. Na een klein half uur kon iedereen terug richting kazerne





(MMB)