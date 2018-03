Brandweer ruimt wegdek op 22 maart 2018

Gisterenmiddag even na 16 uur moest de brandweer van Brugge een stuk van de N31 Expresweg tussen de Torhoutse en Gistelsesteenweg reinigen. Een vrachtwagen had er over een lengte van 100 meter een deel van zijn lading verloren. De lading, een mix van kiezels en cement, moest met een hogedrukslang verwijderd worden. Door de reinigingswerken was er tijdelijk geen verkeer mogelijk tussen de Torhoutse- en Gistelsesteenweg. Wie de lading kiezel verloor, is onduidelijk. (MMB)