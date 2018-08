Brandweer ruimt olievlek op in haven 14 augustus 2018

De Brugse brandweer is zondagavond urenlang bezig geweest met het verwijderen van een olievlek in de haven van Zeebrugge. Een jacht dat aangemeerd lag aan de Rederskaai, verloor mazout ten gevolge van een lek. Een olievlek van zo'n 200 vierkante meter was het gevolg. De brandweer trok ter plaatse met een biologisch product om de brandstof op te lossen.





(SDVO)