Brandweer pompt water uit kelder 31 augustus 2018

De brandweer van Brugge moest woensdagavond uitrukken na meldingen van wateroverlast. Door de hevige regenval raakten enkele rioolputjes verstopt, waardoor enkele straten onder water liepen. Dat was onder andere het geval aan de Coupure en de Kraanrei. In de Wijngaardstraat liep dan weer een kelder van een winkel volledig onder water. De brandweer pompte het water weg en kon zo grotere schade vermijden. Ook in de Geernaartstraat liep er water in een woning door een verstopte riool. De schade bleef overal beperkt. (MMB)