Brandweer leert tieners alle kneepjes 29 augustus 2018

02u34 0

De brandweerpost in Brugge wil in januari volgend jaar starten met een werking voor tieners tussen 12 en 16 jaar. Deze jeugdwerking wil jongeren warm maken voor een job bij de brandweer als beroeps- of vrijwillig personeelslid. "Verder willen we de Brugse jeugd een zinvolle tijdsbesteding geven, met aandacht voor teamwork, creatief- en oplossend denken en een brandveilige samenleving", klinkt het. Jongeren maken er kennis met de brandweer, maar doen ook aan sport en leren EHBO. De tweewekelijkse samenkomsten met de tieners zullen plaatsvinden in de kazerne langs de Pathoekeweg en er wordt gebruik gemaakt van het materiaal van de brandweerpost Brugge. Om in te schrijven, wordt er later meer praktische info gegeven. (BHT)