Brandweer houdt grote duikoefening in Boudewijnkanaal: “Helemaal anders dan in een zwembad” Mathias Mariën

15 februari 2019

11u24 0 Brugge Passanten aan de Herdersbrug in Brugge vroegen zich vrijdagmorgen af wat duikers van de brandweer Zone 1 in het koude water van het Boudewijn kanaal zochten. Er stond ook een ambulance paraat.

Uiteindelijk bleek het om een oefening te gaan. De brandweer van post Brugge telt een 20-tal duikers die op regelmatige basis moeten oefenen. Het best kunnen ze dat in reële situaties zoals dat in het Boudewijnkanaal het geval was. De duikers zochten naar verschillende objecten. “In open water is het anders dan in een zwembad”, luidt de simpele verklaring waarom ze opteren voor een openbaar kanaal. “In het Boudewijnkanaal is het zicht op twee meter diepte nihil en moet er op het gevoel gezocht worden. Geen sinecure in water van amper een paar graden warm.” De ambulance stond er uit voorzorg om meteen tussenbeide te komen komen bij eventuele problemen of incidenten.