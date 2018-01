Brandweer helpt vrouwen uit wagen in vijver 02u41 1 Jan Van Maele De auto kam in de vijver aan het B-Park in Brugge terecht.

De brandweer van Brugge heeft gisterenavond twee vrouwen uit hun voertuig geholpen na een bizar ongeval ter hoogte van winkelcentrum B-Park.





Het duo was vermoedelijk op de terugweg van het winkelen toen ze even na 20 uur de controle verloren over het stuur. Dat gebeurde op een uiterst bizarre plaats, namelijk een rotonde met in het midden een vijver waar het bijna onmogelijk is in te rijden. Toch slaagden de vrouwen erin om in het water terecht te komen.





Ze durfden niet meteen zelf uit hun voertuig te klauteren in het ondiepe water en wachtten op de hulpdiensten. Die kon het duo uiteindelijk zonder al te veel problemen uit het water helpen. De schade aan het voertuig valt nog af te wachten.