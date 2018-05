Brandweer haalt arbeider uit acht meter diepe put 23 mei 2018

02u42 0

Een 26-jarige arbeider uit Zedelgem is gisterenmiddag even voor 14 uur onwel geworden op een bouwwerf langs de Lange Vesting in Brugge. De twintiger was aan het werk in een acht meter diepe put, tot hij zich plots niet goed voelde. De brandweer kwam met een klimteam om de man omhoog te halen. De arbeider bleef bij bewustzijn. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk waarom de man onwel werd.





(MMB)