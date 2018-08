Brandweer evacueert onwel geworden toerist uit Belfort 02 augustus 2018

02u44 0 Brugge Het Belfort op de Markt van Brugge is gisterochtend ontruimd nadat een toerist onwel was geworden tijdens de beklimming van de toren.

Even na 10 uur verzamelden gisteren de hulpdiensten voor het Belfort nadat een toerist, een vijftiger, onwel was geworden op één van de 366 trappen. Alle aanwezigen werden geëvacueerd en de politie stelde een perimeter in rond het Belfort. Omdat er net op dat moment ook markt was, was het extra druk op de Markt. Het verkeer liep daardoor heel wat hinder op. Het duurde uiteindelijk meer dan anderhalf uur vooraleer het speciale klimteam van de brandweer het slachtoffer naar beneden kon halen. De tijd daarvoor werd er alles aan gedaan om de toerist opnieuw stabiel te krijgen. Het is eerder uitzonderlijk dat er iemand op die manier onwel wordt tijdens het beklimmen van het Belfort. "Al is het in het verleden wel al eens voorgevallen", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Dankzij het alerte optreden van een andere bezoeker, de professionele houding van onze medewekers en de inspanning van de hulpdiensten, is de moeizame reanimatie uiteindelijk gelukt. In de loop van de namiddag kon het Belfort terug openen. Al raden we iedereen wel aan voorzichtig te zijn bij deze warme temperaturen." (MMB)