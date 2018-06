Brandstichting in lokaal handbooggilde 18 juni 2018

De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een vermoedelijke brandstichting in de lokalen van de Koninklijke handbooggilde Sint-Sebastiaan in Sint-Andries. Een wandelaar merkte zaterdag rond 8.30 uur het brandende dak op en alarmeerde de hulpdiensten. De brandweer kon vermijden dat het vuur zich verder verspreidde. Het parket heeft een deskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen. Bij de handbooggilde reageren ze verrast op de brandstichting. "Ons strooien dak was nog maar twee weken vernieuwd. Wie doet nu zoiets? Vijanden hebben we niet. Was het een pyromaan die het voor zijn plezier deed? Ik hoop dat het onderzoek duidelijkheid zal brengen", zegt hoofdman Geert Leys. De schade bleef beperkt tot een deel van het dak. (MMB)