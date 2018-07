Brandglas opgenomen in topstukkenlijst 28 juli 2018

02u41 0 Brugge Een aantal unieke ensembles gebrandschilderd glas uit de collectie van de Brugse musea zijn opgenomen op de Vlaamse topstukkenlijst.

Ze worden omwille van hun artistieke en culturele betekenis als onmisbaar geacht voor Vlaanderen. Het gaat om kleine paneeltjes met de voorstelling van meerdere engelen, afkomstig uit het Brugse stadhuis. Ze zijn een zeldzaam voorbeeld van Vlaams gebrandschilderd glas van rond het jaar 1400. Ook twee opmerkelijke glasramen die de Heilige Joris en Michael voorstellen zijn opgenomen op de topstukkenlijst. De glasramen zijn gemaakt op het einde van de 15de eeuw en wellicht sierden ze de schilderskapel van de Sint-Lucasgilde aan de Zilverstraat. Daarnaast is ook een meesterproef gebrandschilderd glas uit de 18de eeuw opgenomen.





"In het Ancien Régime moest men, om een beroep te mogen uitoefenen, een meesterproef voorleggen", legt Aleid Hemereyck, conservator van de Brugse Musea uit. "Het in Brugge bewaarde gebrandschilderd glas in lood uit de 18de eeuw is een van twee overgebleven meesterproeven in Vlaanderen. Beide getuigen van de belangrijke betekenis van de gilden in onze contreien." De topstukken zullen vanaf eind mei volgend jaar permanent schitteren in het vernieuwde Gruuthusemuseum. (BHT)