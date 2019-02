Branddeskundige aangesteld na brand in leegstaande villa, vorige bewoners hadden brand zien aankomen JHM

03 februari 2019

09u51 0 Brugge Een branddeskundige moet een zware brand onderzoeken die zaterdagavond rond 21.30 uur uitbrak in Ten Boomgaard in Sint-Michiels, bij Brugge. Het gaat mogelijks om een verdachte brand, want het huis waar het vuur ontstond staat al een maand leeg.

Er woonde tot voor kort een kroostrijk gezin met zes kinderen die na 4 jaar daar te wonen verhuisde. Er waren toen al veel vragen over de brandveiligheid. “Wij zijn komen kijken toen we hoorden van de brand maar schrikken hier eigenlijk niet van”, zegt de vrouw. “Het was een kwestie van tijd. Toen wij hier woonden hebben we de huisbaas al vele malen gewaarschuwd voor de gevaarlijke toestanden binnen. Er waren problemen met de elektriciteit en de vochtigheid. We prijzen ons gelukkig dat we hier nu niet meer wonen.” Toen de brandweer van Brugge aankwam ging het al om een uitslaande brand. Die was na een uur onder controle. Het is duidelijk dat de brand ontstond op de zolderverdieping maar over de oorzaak is nog geen zekerheid. Daarom werd er ook een branddeskundige aangesteld. De woning stond al een kleine maand leeg maar alle nutsvoorzieningen waren nog aanwezig.