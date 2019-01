Brandalarm in A-Mode op eerste soldendag: 30-tal klanten geëvacueerd Siebe De Voogt

03 januari 2019

18u57 0 Brugge De A-Mode in Sint-Pieters, bij Brugge, is donderdagavond ontruimd na een brandalarm. Een dertigtal klanten werd geëvacueerd, maar de brandweer kon geen brandhaard aantreffen.

De eerste soldendag in de Brugse A-Mode liep bijna op z’n einde, toen even voor 17.30 uur het automatisch brandalarm afging. Het aanwezige personeel en een dertigtal aanwezige klanten moesten meteen de kledingzaak langs de Leopold II-laan verlaten en namen plaats op de parking in afwachting van de hulpdiensten. De Brugse brandweer doorzocht een tijdlang het volledige gebouw, maar kon geen brandhaard aantreffen. Vermoedelijk zorgde een technisch defect in de installatie voor de activering van het alarm. Na een twintigtal minuten konden de klanten opnieuw naar binnen om nog een halfuurtje hun jacht naar de beste koopjes verder te zetten.