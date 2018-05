Brand vernielt keuken 16 mei 2018

De brandweer van Brugge is gisterenavond rond 19 uur uitgerukt voor een brand in de Jacob Van Maerlantstraat.





De bewoonster van een woning had een kookpot op het vuur laten staan toen ze het huis verliet. Door de hitte sloegen de vlammen al snel in de dampkap. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur in de keuken snel onder controle. De schade in de keuken is wel aanzienlijk. De rest van de woning bleef wel gevrijwaard. Na een grondige ventilatie zal de bewoonster opnieuw haar intrek kunnen nemen in het huis. Er raakte niemand gewond. De straat was korte tijd afgesloten door de bluswerken. (MMB)