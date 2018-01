Brand snel geblust 22 januari 2018

02u36 0

De brandweer van Brugge is zaterdag even na 11 uur uitgerukt voor een brand achteraan een woning in de Pathoekeweg. Eenmaal ter plaatse bleek het om een droogkast te gaan die plots vuur had gevat. De bewoner alarmeerde de hulpdiensten en voorkwam zo dat het vuur zich nog kon verspreiden. De brandweer had de situatie uiteindelijk snel onder controle. Na de bluswerken bleek er wel wat rook- en waterschade te zijn. Het huis zelf kon volledig gevrijwaard worden. Er raakte niemand gewond. (MMB)