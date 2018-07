Brand op bedrijventerrein 17 juli 2018

De brandweer van Brugge is gisterennamiddag even voor 15 uur uitgerukt voor een kleine brand op een bedrijventerrein langs de Pathoekeweg. Een machine raakte er oververhit, waardoor wat groen in brand vloog. De eigenaar nam geen risico en besloot meteen de hulpdiensten te bellen. De brandweer had de situatie snel onder controle. Groot gevaar dat het vuur zou uitbreiden, was er daardoor nooit. Er raakte niemand gewond. Hoe groot de schade aan de machine was, is niet meteen duidelijk. (MMB)