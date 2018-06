Brand maakt einde aan examen wiskunde WEINIG SCHADE, 700 LEERLINGEN JUICHEN OM KORTE SCHOOLDAG MATHIAS MARIËN

13 juni 2018

02u23 0 Brugge Het VTI in de Boeveriestraat in Brugge is gisterochtend rond 11 uur ontruimd nadat brand was ontstaan in een hoogspanningscabine op de speelplaats. De schade bleef beperkt, maar enkele klassen konden wel hun examen wiskunde niet afwerken.

Het was een opmerkelijk zicht in het park nabij het station van Brugge gisterochtend. Honderden leerlingen stonden gegroepeerd te wachten op een beslissing van de schooldirectie. Even voordien was brand ontstaan in een elektriciteitskast op de speelplaats van het VTI in de Boeveriestraat. Tot paniek leidde dat evenwel niet. "Bij het horen van het brandalarm zijn we meteen overgegaan tot een evacuatie van alle aanwezige leerlingen en personeelsleden", vertelt schooldirecteur Jos Loridan. Dat verliep opvallend vlot. De ruim 700 leerlingen raakten zonder problemen uit het schoolgebouw en konden niks anders doen dan afwachten. Even na 11 uur besliste de directie om alle lessen en examens te schrappen.





Uitstel

De leerlingen zelf leken dat niet meteen een wereldramp te vinden. Buiten het schoolgebouw heerste een uitgelaten sfeer toen de directeur het nieuws bekend maakte. Enig probleem: op het moment van de brand waren enkele tientallen leerlingen bezig met het afwerken van hun examens. Twee klassen waren al drie uur bezig aan een wiskunde-examen. Zorgen hoeven ze zich voorlopig niet te maken. "De meeste leerlingen hadden hun examen al ingediend", zegt Jos Loridan. "Voor degenen die nog bezig waren, zullen we bekijken of de laatste vragen kunnen geschrapt worden.De examens hervatten was helemaal geen optie. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar we konden van onze leerlingen niet verwachten dat ze in een brandgeur hun examens aflegden", aldus Loridan.





Voor het overige blijft het schema voor de komende dagen quasi ongewijzigd. Enkel met het examen 'elektriciteit' zal wat geschoven worden.





Vandaag les

De vreugde van de honderden leerlingen blijft jammer genoeg beperkt tot één middag. Vandaag zullen de lessen én examens gewoon hervat worden. De schade na de brand bleek uiteindelijk beperkt en ook de stroomvoorziening zal volledig hersteld zijn. "Het belangrijkste is dat er niemand gewond raakte en dat we hebben bewezen dat ons evacuatieplan goed werkt", besluit de schooldirectie. De Boeveriestraat was tijdens de bluswerken afgesloten. Dat veroorzaakte uiteindelijk voor relatief weinig hinder.