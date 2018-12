Brand in woning door mand met strijk Jelle Houwen

26 december 2018

17u05 0 Brugge In een woning op Vier Uitersten, een wijk in de zijstraat van de Legeweg in Brugge, brak woensdagmiddag een brand uit.

Die situeerde zich op de bovenverdieping. Daar bleek een mand met strijkgoed vuur te hebben gevat in een strijkkamer. Hoe de kleding kon beginnen te smeulen is niet duidelijk. De kamer vulde zich met rook en de bewoners belden de brandweer. Die hadden het vuur snel onder controle. De schade is minimaal en er vielen geen gewonden. De woning werd wel lange tijd geventileerd.