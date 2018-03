Brand in woning agent wellicht aangestoken POLITIE EN PARKET ZOEKEN NAAR GETUIGEN MATHIAS MARIËN

22 maart 2018

02u46 0 Brugge De woning van een Brugse politieagent raakte gisterochtend volledig vernield door een brand. De bewoners, die het huis heel recent kochten, waren op dat moment niet aanwezig. Wellicht gaat het om brandstichting.

Het was een ware vuurzee die gisterenochtend in alle vroegte de woning van de Brugse politieagent in de Pieter De Conincklaan volledig in de as legde. De brand werd iets voor 6 uur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer bleek meteen dat de schade enorm zou zijn. "De ramen waren al gesprongen toen we begonnen met blussen. De vlammen sloegen uit het huis", bevestigt de brandweer. De hulpdiensten stelden alles in het werk om het vuur te blussen en de naburige woningen te vrijwaren. Uiteindelijk was de situatie relatief snel onder controle, maar de ravage was enorm. Pas tijdens het nablussen en na vertrek van de brandweer werd de precieze schade duidelijk. Het huis van de buren, dat net gerenoveerd wordt, raakte zwaar beschadigd aan het dak. Gewonden vielen er uiteindelijk niet. Wellicht was het vuur in de getroffen woning al enkele uren aan het smeulen.





Deskundige

Binnenin blijft er nagenoeg niks meer over. Het dak is volledig verwoest en ook de trap tussen de twee verdiepingen is quasi helemaal ingestort. Volgens buurtbewoners is het niet de eerste keer dat de hulpdiensten ter plaatse moeten komen bij het huis. De politie van Brugge bevestigt dat er onlangs al een brandje ontstond, maar onthoudt zich verder van alle commentaar. Opmerkelijk genoeg stond de woning een hele tijd leeg. De nieuwe eigenaars kochten pas recent de woonst. De bewoner, een politieman kwam gisterenochtend ter plaatse en kon enkel de grote ravage vaststellen. De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het parket van Brugge stelde een branddeskundige aan. Ook het labo kwam ter plaatse. De Brugse politie deed in de loop van de voormiddag een buurtonderzoek in de hoop eventuele getuigen te vinden die 's ochtends vroeg iets verdachts hadden opgemerkt. Volgens de eerste vaststellingen wijst alles in de richting van brandstichting.





Motief?

Naar een eventueel motief blijft het momenteel gissen. Politie en parket laten alle pistes open en onderzoeken een eventueel verband met de vorige brand in het huis. Zo wordt bekeken of de actie was gericht tegen de politieman of zijn familie. Al wordt dat ook gecontroleerd bij de vorige eigenaars. Daarnaast blijft de optie dat het om brandstichting gaat zonder persoonlijk motief gewoon open. De Pieter De Conincklaan was door de bluswerken enige tijd afgesloten. In de loop van de voormiddag kon het verkeer opnieuw probleemloos passeren.