Brand in visverwerkend bedrijf in Zeebrugge Jan Van Maele

20 april 2018

09u12 0

In de Groenlandstraat in Zeebrugge is rond 2 uur brand uitgebroken in een visverwerkend bedrijf. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in het inleggen en roken van vis was bij aankomst van de brandweer gevuld met rook. Die was afkomstig van een vat met rooksnippers die gebruikt wordt om de vis te roken. Het vat vatte vermoedelijk vuur door een kortsluiting in een vlakbij gelegen elektriciteitskast waardoor vonken in het vat terecht kwamen. De schade in het bedrijf valt mee. Niemand raakte gewond.