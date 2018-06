Brand in kelder 't Fonteintje 23 juni 2018

De brandweer van Brugge is donderdagavond uitgerukt voor een melding van een brand in de kelder van restaurant 't Fonteintje op het Simon Stevinplein. Een voorbijganger had er even na 20 uur een sigaret in het keldergat gegooid, waarna er wat afval en stof in de kelder vuur vatten. De brandweer had de situatie snel onder controle. Na de korte bluswerken werd het keldergat verlucht. Schade was er amper. De service kon na de tussenkomst van de hulpdiensten zonder problemen hervat worden. (MMB)