Brand in flat door omgevallen kaars

In de Gulden-Vlieslaan in Brugge is gisteren kort na middernacht brand uitgebroken in een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw.





Het vuur ontstond vermoedelijk door een omgevallen kaars. De Brugse brandweer had de situatie snel onder controle. De schade in het appartement bleef dan ook beperkt. De bewoner was in shock en werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Een achttal andere aanwezigen in het gebouw werd geëvacueerd. Na een halfuur konden ze terugkeren naar hun flats. (SDVO)