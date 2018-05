Brand in bos aangestoken door kinderen? 23 mei 2018

02u41 0

In het bos langs de Veltemweg in Sint-Kruis is maandagavond even na 18 uur brand ontstaan. Voorbijgangers merkten een vuurtje op in het bos en alarmeerden de brandweer. Die had de situatie snel onder controle. Het ging om een strook van enkele vierkante meters die in brand was gestoken. Mogelijk was dat het werk van spelende kinderen. De politie is een onderzoek gestart. (MMB)