Brand in bedrijf snel geblust 26 april 2018

Langs de Pathoekeweg in Brugge is gisterochtend even voor 6 uur brand uitgebroken in de gebouwen van een bedrijf dat momenteel verbouwd wordt. Voorbijgangers merkten het vuur op en alarmeerden de hulpdiensten. De brandweer moest eenmaal ter plaatse de voordeur forceren om binnen te geraken. Daar werden ze meteen geconfronteerd met een hevige rookontwikkeling. Ze hadden de situatie evenwel snel onder controle. Na het blussen werd het volledige gebouw geventileerd. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig. De schade is aanzienlijk, al kon de brand zich niet verspreiden. De politie deed ter plaatse de nodige vaststellingen. Kwaad opzet wordt niet vermoed. Bij het bedrijf zelf willen ze liever niet reageren. Er raakte niemand gewond.





(MMB)