Brand in bedrijf gespecialiseerd in roken van vis 21 april 2018

03u06 0

In de Groenlandstraat is donderdagnacht rond 2 uur brand uitgebroken in een visverwerkend bedrijf. En laat dat bedrijf nu net gespecialiseerd zijn in ... het roken van vis. Bij aankomst van de brandweer was de werkruimte al volledig gevuld met rook. Die was afkomstig van een vat met rooksnippers die gebruikt wordt om de vis te roken. Het vat vatte vermoedelijk vuur door een kortsluiting in een electriciteitskast, waardoor er vonken in het vat terecht kwamen. De brandweermannen hadden de situatie gelukkig relatief snel onder controle. De schade valt mee. Er was wel heel wat geurhinder door de rook. Niemand raakte gewond. (MMB)