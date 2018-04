Brand blijkt verfgeur 06 april 2018

Langs de Bossuytlaan moest de brandweer gisterochtend even na 10 uur uitrukken voor een sterke brandgeur. De bewoner van de woning had net een brander gebruikt om een oude verflaag te verwijderen, toen er na enkele minuten nog steeds een sterke brandgeur in de woning hing. De man vertrouwde het zaakje niet en besloot de hulpdiensten te bellen. De brandweer deed een grondige controle, maar kon geen brandhaard vaststellen. Ze konden uiteindelijk snel terugkeren naar de kazerne. De bewoner kon met een gerust gemoed zijn verfwerken verder zetten. (MMB)