Bouw studentenhuis krijgt vorm Bart Huysentruyt

28 december 2018

15u12 0 Brugge Het voormalig politiecommissariaat in de Hauwerstraat is stilaan niet meer te herkennen. Op die locatie wordt het bestaande gebouw omgevormd tot studentenhuis en vrijzinnig centrum.

De contouren van dat bijna-energieneutraal gebouw zijn steeds meer zichtbaar. Het vrijzinnig huis wordt de locatie waar de professionele dienstverlenende instanties van de vrijzinnige gemeenschap zoveel mogelijk gegroepeerd worden. In het studentenhuis kunnen studentenverenigingen vergaderen, de studenten kunnen er in alle stilte studeren en er komt een ontspanningsruimte. Er is ook een fuifzaal. “Het nieuwe gebouw betekent de eerste vernieuwing voor het Beursplein”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Eenmaal het huis klaar is, zal ook de bouw van de nieuwe Beurs- en Congreshal starten.” De werken zitten, ongeveer een jaar na de start, op schema. Er wordt gehoopt om tegen april 2019 te kunnen openen. De totale kostprijs is net geen 5 miljoen euro.