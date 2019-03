Bouw nieuw rusthuis met 232 bedden start na zomer Bart Huysentruyt

12 maart 2019

19u20 0 Brugge De bouw van het nieuwe OCMW-rusthuis tussen de Sint-Pietersmolenstraat en de Blankenbergse Dijk start na het bouwverlof.

De wijk Sint-Pieters krijgt zo in één klap het grootste Brugse rusthuis: 232 bewoners kunnen er terecht in een woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse kinderopvang. Ondergronds zijn 88 parkeerplaatsen voorzien, boven de grond 174 fietsenstallingen. “De nieuwe zorgsite vervangt onder meer het verouderde Huize Minnewater, dat we binnen drie jaar sluiten", zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). “De nood aan extra en vooral moderne kamers in Brugge is groot. Onze bevolking wordt steeds ouder en zal deze zorgfaciliteiten dus nodig hebben.” Het prijskaartje is met 43 miljoen euro niet min: het is, samen met het nieuwe Beurs- en Congresgebouw, meteen het duurste project van dit stadsbestuur de komende jaren.