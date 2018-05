Bouw nieuw buurtcentrum Breydel start 09 mei 2018

Op het Kennedyplein in Brugge start de bouw van het nieuwe buurtcentrum De Breydel.





Het vroegere gebouw uit 1963 is onlangs tegen de vlakte gegaan. "Het paviljoen werd door omwonenden gebruikt om te kaarten, samen koffie te drinken of te biljarten", zegt OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V). "Het sterk verouderde paviljoen voldeed niet meer aan de huidige normen en was hoogdringend aan vervanging toe." Op dezelfde locatie zijn de werken gestart voor een gloednieuw buurtcentrum. Het moderne paviljoen wordt mooi geïntegreerd in het Kennedypark dat in 2015 werd opgewaardeerd en heraangelegd. De Mintus-dienstencentra hebben bovendien al heel wat plannen om het eigentijdse gebouw te vullen met een eigentijds activiteitenaanbod voor de buurtbewoners. (BHT)