Bouw 'grootste rusthuis van Brugge' start na zomer 28 november 2018

De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum van het OCMW op de gronden langs de Sint-Pietersmolenstraat start na de zomer van 2019. Dat heeft OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V) op de gemeenteraad aangekondigd. Zoals bekend wil het OCMW een nieuw rusthuis met 250 bedden bouwen in Sint-Pieters nabij de Sint-Pietersplas. Het nieuwe woonzorgcentrum moet het verouderde Huyze Minnewater in de binnenstad vervangen. "We rekenen op een bouwproject van tweeënhalf tot drie jaar", zegt De fauw. "Het nieuwe woonzorgcentrum zal het modernste van Brugge worden en moet de toenemende vergrijzing in onze stad kunnen opvangen." Er zou ook plaats zijn voor een kinderdagverblijf nabij het zorgcentrum. Wat er met Huyze Minnewater zal gebeuren, is nog niet duidelijk. "Er komen heel veel ideeën binnen, maar we hebben nog geen beslissing genomen. Het gebouw ligt op een toplocatie in de stad." (BHT)