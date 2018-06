Bouw Cactus Club start in oktober 08 juni 2018

De bouw van de Cactus Club op het Kanaaleiland start in oktober. De stad Brugge heeft recht van opstal verleend, het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond. De kostprijs van het project bedraagt 4 miljoen euro. In het cultureel bouwdossier komen Vlaanderen, de stad en de provincie samen voor 2 miljoen euro tussen. Het bouwproject moet eindelijk zorgen voor een eigen stek voor de vzw Cactus, de organisatoren van het Cactusfestival. Er komt ook een concertzaal in het pand. (BHT)