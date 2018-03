Boudewijnbrug defect door vriesweer 01 maart 2018

02u45 0 Brugge Het aanhoudende vriesweer zorgde gisterenochtend voor een opvallend tafereel.

De Boudewijnbrug in Brugge begaf het onder de koude en kon niet meer goed sluiten. "De brug was gekrompen door het koude weer. Onze aannemers zijn meteen ter plaatse gegaan om het probleem op te lossen", zegt Claudia Van Vooren van de Vlaamse Waterweg. Daardoor kon het verkeer korte tijd niet over de brug. Tegen de namiddag was het probleem opgelost en kon het autoverkeer opnieuw probleemloos door. De hinder bleef uiteindelijk beperkt. (MMB)