Boudewijn Seapark opent waterpark twee weken vroeger dan gepland door voorspelde warme temperaturen Mathias Mariën

19 april 2019

10u01 9 Brugge Goed nieuws voor de waterratten onder ons: door het voorspelde mooie weer opent Boudewijn Seapark in Brugge morgen vrijdagmiddag al zijn openlucht waterpark Bobo’s AquaSplash.

Normaal gezien opent deze attractie elk seizoen pas begin mei. “Maar door het uitzonderlijke warme weer én de vraag van onze bezoekers zelf, openen we 2 weken vroeger dan gepland”, zegt woordvoerster Geertrui Quaghebeur. Bobo’s AquaSplash werd in de zomer van 2014 geopend. Het openlucht waterpark is 30 centimeter diep en 1.200 m2 groot. Het telt acht waterglijbanen en een grote ton met 1.200 liter water die om de 4 minuten omtuimelt. “Bobo’s AquaSplash heeft bovendien een grote ligweide rondom het bad met ligstoelen en gratis WiFi. Ideaal bij zomerse temperaturen", zegt Geertrui.

Zes procent meer bezoekers

Boudewijn Seapark kent sowieso al een goeie start van het pretparkseizoen. “De paasvakantie bracht tot op heden al 6 procent meer bezoekers dan dezelfde periode vorig jaar”, klinkt het. Er wordt verwacht dat deze groei nog groter zal worden door het warme paasweekend dat voor de deur staat.