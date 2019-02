Boudewijn Seapark onder vuur door fotoshoot met dolfijnen: “Stop dit soort circusacts” Mathias Mariën

01 februari 2019

11u44 0 Brugge Het Boudewijn Seapark in Brugge ligt (opnieuw) onder vuur door een Facebookbericht waarin een fotoshoot met dolfijnen wordt aangeprezen als tip voor Valentijn. Oud-gemeenteraadslid Sammy Roelant wil dat er proces-verbaal wordt opgesteld. De stad Brugge bekijkt of er acties kunnen ondernomen worden. “Dit soort circusacts moet stoppen", zegt schepen Mathijs Goderis.

Het bewuste Facebookbericht werd eerder deze week geplaatst op de pagina van Boudewijn Seapark. Oud-gemeenteraadslid Sammy Roelant liet op sociale media meteen zijn ongenoegen blijken en sprak zelfs van dierenmishandeling. “Reden genoeg om proces-verbaal op te stellen” sprak Roelant duidelijke taal. Eén dag later was het Facebookbericht, waarin een fotoshoot met dolfijnen werd aangeprezen voor Valentijn, plots verdwenen. Al had dat volgens het park zelf een specifieke reden. “We laten niet toe dat onze Facebookpagina een kanaal wordt om mensen lastig te vallen. De vele mensen die positief reageerden op het berichtje over op de foto gaan met een dolfijn, werden gisteren rechtstreeks aangevallen. En dit willen we uiteraard niet”, zegt woordvoerster Geertrui Quaghebeur. Ze benadrukken bovendien dat het helemaal niet gaat om een speciale actie voor Valentijn. Wie dat wil, kan nog steeds op de foto met een dolfijn voor 100 euro. Volgens Quaghebeur wordt de fotoshoot al lang aangeboden en was het facebookvericht louter informatief met een leuke knipoog richting 14 februari.

Maatregelen

Bevoegd schepen Mathijs Goderis (sp.a) had de actie ook gezien. “Ook ik was gechoqueerd. Dit is niet meer te verantwoorden als het om pure commerciële redenen gaat. Het park valt onder de wet rond de erkenning van dierentuinen uit 1998 die aanraadt om contact te vermijden, tenzij voor een beperkte periode en onder toezicht. Maar er komt een nieuwe, strengere wet aan in september die dergelijke zaken onmogelijk moet maken ”, aldus Goderisn die benadrukt dat hij het park op zich een meerwaarde vindt voor Brugge op voorwaarde dat ze evolueren met hun tijd en meer inzetten op educatie. Het stadsbestuur bekijkt ook zelf wat er kan veranderen in samenspraak met het Boudewijn Seapark. “Als stad kunnen we zelf geen concrete actie ondernemen. Dat is in handen van de Vlaamse Departement Leefmilieu. De politie kunnen we enkel inschakelen bij dringende en ernstige verwaarlozing of mishandeling”, aldus Goderis die vindt dat Boudewijn Seapark moet evolueren naar een soort marien centrum. “Ik pleit niet voor de afschaffing, wel voor een stop op dit soort circusacts”, besluit hij.

Niet eerste keer

In het verleden lag het park al diverse keren onder vuur. Dierenrechtenorganisatie Bite Back protesteerde al meermaals tegen het dolfinarium in Boudewijn Seapark. Activisten verstoorden ook al diverse keren een show.